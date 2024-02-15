Almanya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Gurbetçi Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Gurbetçi Çift Hayatını Kaybetti

Almanya\'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Gurbetçi Çift Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Furtwangen şehrinde yaşayan Samsunlu İrfan Başokur ve eşi Aynur Başokur, evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri memleketleri Samsun'a gönderildi.

15.02.2024 15:52  Güncelleme: 15:53
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Almanya'da yaşayan 4 çocuklu gurbetçi karı-koca evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Almanya'nın Furtwangen şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da müstakil evde yaşayan Samsunlu İrfan Başokur (48) ve eşi Aynur Başokur (47) evlerinin alt katındaki dinlenmek için kullandıkları odada çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. Aynur Başokur yatar halde, İrfan Başokur ise koltukta hareketsiz bulununca olay polise haber verildi. Olay yerine gelen polis, karbonmonoksit gazı kokusundan içeri giremeyince itfaiyeden yardım istedi. Maske takarak olay yerine giren itfaiye ekipleri, 4 çocuk babası Başokur çiftinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen İrfan Başokur ve eşi Aynur Başokur'un cenazeleri uçakla memleketleri Samsun'a gönderildi. Başokur çifti bugün memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Gurbetçi Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Gurbetçi Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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