Almanya\'da Katarina Jovanovic isimli kadın, kariyerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğü bebeğini pencereden atarak öldürdü

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Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde yaşayan Katarina Jovanovic,kariyerini mahvedeceğini düşündüğü için yeni doğan kızını apartman penceresinden atarak öldürdü ve Heilbronn Bölge Mahkemesi tarafından kendisine yedi yıl hapis cezası verildi.

GİZLİDEN DOĞUM YAPTI

Mahkeme, Jovanovic'in 10 ay önce evde gizlice doğum yaptığını ve bebeği yaklaşık 3.5 metre yükseklikten atarak öldürdüğünü belirledi. Olay yerinde kafatası kırılmış bebek cesedi bulununca polise haber verildi. Jovanovic suçu kabul etti ancak cinayeti nasıl işlediğine dair detaylı açıklama yapmadı.

KARİYERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Savcılık ise Jovanovic'i cinayetle suçladı, çünkü hamileliğini gizlediği ve bebeğin kariyerini etkileyeceğini düşündüğü için böyle bir karar verdiği belirtildi. Savcı Mareike Hafendoerfer, "Sanık, özellikle mesleki ilerlemesi için yaşam planlarını bir çocuk için askıya almak istemedi.

Bebek doğduğunda bu kararı verdi ve bu nedenle cinayet hükmü kriterleri yerine getirildi," dedi. Savunma avukatı Malte Hoech ise "Bu, beni kişisel olarak etkileyen bir drama. Müvekkilim hamile olduğunu bile bilmiyordu. Birden kanlı bebeği elinde tuttuğunda, olağanüstü bir psikolojik durumdaydı. Bir kaza oldu, bebeği düşürdü. Çocuğun nasıl pencere kenarına düştüğü belirlenmelidir," şeklinde savundu.