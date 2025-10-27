Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti - Son Dakika
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

27.10.2025 14:27
Almanya'da hayvan hastalıklarından sorumlu Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden (FLI) yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanı sayısının 500 bini geçtiği bildirildi.

Almanya'da ilk olarak Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) salgını ülke geneline yayıldı. Almanya'da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 30'dan fazla çiftlikte itlaf edilen tavuk, ördek, kaz ve hindi sayısının 500 bini geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Aşağı Saksonya, Bavyera, Thüringen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde vaka sayılarının arttığı bildirildi.

BİRER ÇİFTLİKTE KUŞ GRİBİ GÖRÜLDÜ

Son verilere göre, Aşağı Saksonya'da 8, Mecklenburg-Vorpommern'de 6, Brandenburg'da 5, Thüringen'de 4, Kuzey Ren-Vestfalya'da 2, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinden birer çiftlikte kuş gribi görüldü.

VAKA SAYILARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Ülke genelinde yabani kuşlar arasında yapılan incelemelerde 73 vakada kuş gribi tespit edildiği kaydedildi. Enstitü, önümüzdeki günlerde vaka sayılarının artmasının beklendiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti
