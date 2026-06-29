Almanya'da Velayet Anlaşmazlığına Silahlı Saldırı

Almanya'da bir gençlik merkezi yakınında gerçekleşen silah saldırının failinin Türk kökenli Almanya vatandaşı olduğu ve saldırının nedeninin velayet anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir gençlik merkezi yakınında 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının detayları belli oldu. Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Daniela Behrens ile Lüneburg Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Lüneburg Emniyet Müdürü Kathrin Schuol, şüphelinin Hannover şehrinde ikamet eden Almanya doğumlu Türk kökenli 45 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Schuol, şüphelinin kaçarken kullandığı araçta ateşli bir silahın da ele geçirildiğini kaydetti. Zanlının daha önceden tehdit dahil olmak üzere bazı suçlardan poliste kaydının olduğunu belirten Schuol, 3 kişinin gözaltında olduğu bilgisini verdi.

Saldırının sebebi 3 aylık kızının velayet davası

Emniyet Müdürü Schuol, saldırının sebebinin failin 3 aylık kızının velayetini alamaması olduğunu belirtti. 3 aylık kızı ve karısı gençlik merkezinde bulunan 45 yaşındaki fail, yetkililerle birkaç kez kızının velayetini almak için görüşmelerde bulundu. Ancak bu görüşmeler babanın lehine sonuçlanmadı. Saldırı gününde de gençlik merkezi yetkilileri ile görüşen ve olumsuz yanıt alan fail baba ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Kızının velayetini alamayan fail, gençlik merkezi çalışanlarının bulunduğu odada silahla ateş etti. Saldırıda 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Ölenlerin tamamı gençlik merkezi çalışanları

Olayda gençlik merkezi çalışanı 2 erkek ile 4 kadın hayatını kaybederken, fail babanın kızı ile 34 yaşındaki annesine yönelik herhangi bir eylemi olmadığı öğrenildi. Basın toplantısında failin 3 aylık kızının annesi ile ilişkilerinde bir sorun olup olmadığı konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. - HAMBURG