Almanya menşeli kargo gemisi Tuna Nehri\'nde battı

Tuna Nehri üzerinde seyreden Almanya menşeli kargo gemisinin çektiği mavna, Sırbistan ve Hırvatistan'ı birbirine bağlayan köprüye çarparak üzerindeki yaklaşık 1 kiloton gübreyle battı.

Tuna Nehri'nde gece saatlerinde gübre taşıyan mavna battı. Avusturya'dan Sırbistan'a doğru hareket eden Almanya menşeli kargo gemisinin çektiği mavna yerel saatle 01.55 sıralarında Tuna Nehri üzerinde Hırvatistan'ın Uyluk (Ilok) ve Sırbistan'ın Backa Palanka şehirleri arasındaki köprünün ayağına çarptı. Antonia isimli geminin çektiği mavna çarpmanın etkisiyle üzerindeki yaklaşık 1 kiloton ağırlığındaki azotlu gübreyle beraber sulara karıştı. Geminin 6 kişilik mürettebatından kimsenin yaralanmadığı ve geminin çektiği diğer mavnanın zarar görmediği bildirildi.

Hırvat yetkililer köprüyü ve sınır geçiş noktasını trafiğe kapatırken, uzmanlar kazanın köprüye zararına ilişkin inceleme başlattı. Sırp yetkililer ise kazaya karışan geminin demir attığını ve nehrin bu kısmının gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Uyluk Belediye Başkanı Marina Budimir yaptığı açıklamada, batan mavnanın nasıl su aldığına ilişkin bilgi bulunmadığını ifade etti. Budimir, köprünün sağlam olduğuna inandıklarını, çıplak gözle görülebilen bir zarar bulunmadığını lakin uzmanların incelemelerinin beklenmesi gerektiğini söyledi. İncelemeler tamamlanmadan köprünün trafiğe açılmayacağını vurgulayan Budimir, "Polisimiz trafiğin aksamadan devam etmesi ve sıkışma yaşanmaması için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

Uzmanlar, batan mavnanın Tuna Nehri'ndeki bitki (flora) ve hayvan toplulukları (fauna) üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerden endişe ediyor. - BELGRAD