Altıeylül\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Altıeylül ilçesi kırsal Bereketli Mahallesi'nde dün orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kırsal Bereketli Mahallesi yakınlarında dün başlayan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı. Yangında zirai ve ormanlık alanlar küle döndü. Yangın boyunca itfaiye ve orman teşkilatı bölgede yoğun çalışmaları sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR