Ankara'nın Altındağ ilçesinde bazı ofislerdeki yönetmeliğe uygun olmayan tabelalar kaldırıldı.
Altındağ ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesinde bazı ofislerde bulunan yönetmeliğe aykırı olan ve görüntü kirliliği oluşturan tabelalar hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tebligat gönderildi. Tebligat gönderilmesine rağmen bazı tabelalar kaldırılmadı. Gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından tabelaları kaldırılmayan ofislerin tabelaları söküldü. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da yönetmeliğe uygun asılmayan tabelalar söküldü - Son Dakika
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