Ankara'da yönetmeliğe uygun asılmayan tabelalar söküldü - Son Dakika
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Ankara'da yönetmeliğe uygun asılmayan tabelalar söküldü

Ankara\'da yönetmeliğe uygun asılmayan tabelalar söküldü
12.06.2026 00:06  Güncelleme: 00:25
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki ofislerde yönetmeliğe uygun olmayan ve görüntü kirliliği oluşturan tabelalar, uyarılara rağmen kaldırılmayınca belediye ekipleri tarafından gece saatlerinde söküldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bazı ofislerdeki yönetmeliğe uygun olmayan tabelalar kaldırıldı.

Altındağ ilçesine bağlı Kazım Karabekir Caddesinde bazı ofislerde bulunan yönetmeliğe aykırı olan ve görüntü kirliliği oluşturan tabelalar hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tebligat gönderildi. Tebligat gönderilmesine rağmen bazı tabelalar kaldırılmadı. Gece saatlerinde belediye ekipleri tarafından tabelaları kaldırılmayan ofislerin tabelaları söküldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Altındağ, Ankara, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da yönetmeliğe uygun asılmayan tabelalar söküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da yönetmeliğe uygun asılmayan tabelalar söküldü - Son Dakika
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