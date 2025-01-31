Altındağ\'daki Başıboş Köpek Sorunu Gece Yaşamını Olumsuz Etkiliyor

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan vatandaşlar, gruplar halinde gezen köpek sürülerinin birbiri ile kavgaları ve çıkardıkları sesler nedeniyle geceleri uykuya hasret kaldı.

Altındağ'ın Başpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, başıboş köpeklerin gece saatlerinde çıkardığı gürültü nedeniyle uyku problemleri yaşıyor. Özellikle sokaklarda serbestçe dolaşan köpeklerin havlamaları ve sürü halinde hareket etmeleri, mahalle sakinlerine büyük zorluklar oluşturuyor.

Başıboş köpekler, hem gürültüyle hem de agresif tavırlarıyla halkı tedirgin ediyor. Gece boyunca uyumakta zorluk çeken vatandaşlar, bu durumu yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen sorun henüz çözülmedi.

Mahalleli, yetkililerden başıboş köpeklerin toplanarak barınaklara yerleştirilmesini, aynı zamanda köpeklerin bakımı ve sahiplendirilmesi için çözüm önerileri sunulmasını talep ediyor.

"Kadınlar bu süreçte çok sıkıntı çekiyorlar"

Başpınar Mahallesi'nde esnaflık yapan Muammer Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben burada 7 yıllık bir esnafım ve kadınlar bu süreçte çok sıkıntı çekiyorlar. Yetkililerin buna bir el atması lazım. Kadınlarımız bizden yardım istiyor" ifadesini kullandı.

"Kadınlarımız ve çocuklarımız için çözüm bulunmasını rica ediyoruz"

Can, "Ben bu binada arka cephede oturuyorum. Arka cephede boş arazi olduğu için köpeklerin çoğu oraya doluşuyor. Kadınlarımız ve sabah okula giden çocuklarımız için buna bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

"Kimse geceleri uyuyamıyor"

Can, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geceleri uyuyamıyoruz. Hem biz hem de komşular dahil olmak üzere kimse geceleri uyuyamıyor. Havlama seslerinden uyuyamıyoruz. Kadınlar, köpek sürüsü gördüğünde bizden yardım istiyor. Acil bir işi çıkıyor, arabasının yanına gidemiyor. Köpekler saldırınca direkt dükkana kaçmaya çalışıyorlar. Bizden yardım istiyorlar. Köpekler kadınlara saldırdığı esnada kadınlar bakkalın içine geliyor. Bizden yardım istiyorlar."

"Köpekleri götürseniz iyi olur"

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise, "Korkuyor çocuklar. Köpek dostluğu olmaz. Köpek kapar da saldırır da her şeyi yapar. Köpekleri götürseniz iyi olur. Sabaha karşı havlıyorlar, uluyorlar. Bazen uyutmuyorlar" dedi.

Mahalle sakinleri Altındağ Belediyesi'ne başıboş köpeklerin toplatılması ve güvenli sokakların inşa edilmesi için de çağrı yaptı. - ANKARA