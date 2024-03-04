Altındağ Kaymakamlığı, sığınmacıların yangın çıkardığı iddialarını yalanladı

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Altındağ Kaymakamlığı ilçede sığınmacıların yangın çıkardığı iddialarını yalanladı.

Altındağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "X sosyal medya hesabında Altındağ ilçemizde bir evde meydana gelen küçük çaplı yangın olayı ile ilgili olarak provokatif yayınlar yapıldığı tespit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan araştırmada bahsedilen olayın 13.02.2024 günü saat 07.00 sıralarında meydana geldiği, olayda evin bahçesinde bulunan eski koltuklar ile evin çatısının kısmen zarar gördüğü, gerek güvenlik güçleri gerek itfaiye yetkililerinin yaptığı araştırmalarda herhangi bir kasıt unsuruna rastlanılmadığı, ev sahiplerinin verdikleri ifadede yangının tam olarak neden çıktığını bilmediklerini beyan ettikleri anlaşılmıştır. Kaymakamlığımız ailemize her türlü desteği vermektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA