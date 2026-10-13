Altınözü Sarıbük\'te ahır yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Altınözü Sarıbük'te ahır yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi'ndeki ahırda çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadı ve bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan ahır yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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