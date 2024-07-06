Altıntaş ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Altıntaş ilçesi Akça köyünde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Akça köyünde Halil Kahraman'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın Altıntaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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