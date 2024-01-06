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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 7 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı aramada, bir evde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesi ilçede bulunan 7 adreste yapılan eş zamanlı aramada, Z.S. isimli şahsın evinde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından talimat doğrultusunda serbest bırakıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da yapılan operasyonda sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika