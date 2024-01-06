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Kütahya'da yapılan operasyonda sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da yapılan operasyonda sentetik ecza hap ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda, bir evde 9 adet 'Galara' isimli sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya\'da yapılan operasyonda sentetik ecza hap ele geçirildi
06.01.2024 - 08:29,
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 7 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı aramada, bir evde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesi ilçede bulunan 7 adreste yapılan eş zamanlı aramada, Z.S. isimli şahsın evinde 9 adet "Galara" isimli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından talimat doğrultusunda serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Altıntaş, Kütahya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da yapılan operasyonda sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da yapılan operasyonda sentetik ecza hap ele geçirildi - Son Dakika
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