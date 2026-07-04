Altyapı Çalışmasında Motosiklet Kazası

Samsun'da altyapı çalışmasının sürdüğü caddede iş makineleri arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde devam eden altyapı çalışması sırasında iş makinelerinin arasından geçmeye çalışan 55 MA 3984 plakalı motosikletin sürücüsü M.P., dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen motosikletli ambulans ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, çıkan omzu yerine oturtarak sürücüyü sağlık ekiplerine teslim etti. Hızlı müdahalenin ardından yaralı, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN