Altyapı çalışmasında patlatılan doğalgaz hattında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Altyapı çalışmasında patlatılan doğalgaz hattında çıkan yangın paniğe neden oldu

Altyapı çalışmasında patlatılan doğalgaz hattında çıkan yangın paniğe neden oldu

Eskişehir'de altyapı çalışmaları esnasında iş makinesiyle delinen doğal gaz hattından yükselen alevler, büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16.07.2024 18:10  Güncelleme: 18:14
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Altyapı çalışmasında patlatılan doğalgaz hattında çıkan yangın paniğe neden oldu

Mahalleli facianın eşiğinden döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de altyapı çalışmaları esnasında iş makinesiyle delinen doğal gaz hattından yükselen alevler, büyük paniğe neden oldu.

Bugün sabah saatlerinde Emek Mahallesi Balsu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi personelleri tarafından altyapı çalışması gerçekleştirildiği esnada iş makinesiyle doğal gaz hattına zarar verildi. Çalışmaların devam ettiği sırada sızıntı yapan doğal gaz hattı bir anda alev aldı. Bina boyu kadar yükseldiği iddia edilen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

"Doğal gaz borusu birden dışarı fışkırdı ondan sonra da alev aldı"

Altyapı çalışmaları esnasında doğal gaz borusundan bir anda alevlerin yükseldiğini ve korkuya neden olduğunu belirten mahalle sakini Atakan Korkmaz, "Burada Odunpazarı Belediyesi altyapı çalışması yapıyor, taş döşeyeceklerdi. Altyapı olmadığı için ESKİ geldi, onlar da burada 1 haftadır altyapı çalışmaları yürütüyordu, tam da doğal gaz borusuna denk geldi. Ben o sırada evdeydim. Doğal gaz borusu birden dışarı fışkırdı ondan sonra da alev aldı. Alev çok fazlaydı, korktuk. Daha sonra buraya itfaiye ekipleri geldi ve soğuttular. Alev evlerin olduğu kısımlara da geldi, yarım saat civarında sürdü. Şu anda doğal gazımız açıldı" dedi.

"Çocuklarımız burada çöp atmaya dahi çıkamıyorlar"

Yaşadıkları Şöhret Sokak'ın yeni açıldığını ve bundan dolayı da çok fazla eksikleri olduğunu belirten Korkmaz, "Burası sonradan açılan bir sokak. Tenha bir yer olduğu için her türlü olay oluyor sokakta. Çocuklarımız burada çöp atmaya dahi çıkamıyorlar. Bir sokak lambamız dahi yok, 2020 yılında CİMER'e bildirdik. Burada aydınlatma çok önemli, çocuklarımız korkuyor. Emek Mahallesi Eskişehir'in merkezi olan bir yer" diye konuştu.

"Bir minare boyu ateş yukarı çıktı"

Altyapı çalışmaları esnasında iş makinesinin zarar verdiği doğal gaz hattındaki alevlerin çevre binalara da zarar verme ihtimalinin büyük korku oluşturduğunu belirten mahalleli Hasan Dağhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde iş makinesi çukuru kazarken oldu. Ben su patladı zannettim, meğerse su değilmiş. Patlamada çok fazla ateş çıktı. Biz evimiz yanar diye korktuk ancak herhangi bir sıkıntı olmadı. Her şey bir anda oldu. Bir minare boyu ateş yukarı çıktı. Gelen itfaiyeler binaların duvarını soğuttu gelen diğer itfaiye de diğer binaları soğuttu. Burada yeraltı çalışmaları vardı. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Fakat biz çok korktuk. Binaların dışında yalıtım malzemesi var, eğer alev alsaydı binalar yanabilirdi. Bildiğim kadarıyla çalışmayı belediye ekipleri yürütüyor. Kazarken gaz çıkıyordu ama kazmaya devam ettiler.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İtfaiye, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Altyapı çalışmasında patlatılan doğalgaz hattında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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