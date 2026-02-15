Alzheimer hastası 3 saatte bulundu - Son Dakika
Alzheimer hastası 3 saatte bulundu

Alzheimer hastası 3 saatte bulundu
15.02.2026 09:18
Manavgat'ta piknikte kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yaptığı sırada kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası, Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 3 saat içinde bulunup yakınlarına teslim edildi.

Dün saat 16.00 sıralarında ailesiyle birlikte ormanlık alanda piknik yapmakta olan alzaymır hastası B.B.'nin kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerini alarma geçirdi. İhbarın ardından bölgeye Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş timleri sevk edildi. Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs, ailesinin bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulundu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk kontrolde B.B.'nin başında düşmeye bağlı yara olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi. Şahıs, ambulansta yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

