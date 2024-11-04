Alzheimer Hastası Adam 3 Aydır Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alzheimer Hastası Adam 3 Aydır Kayıp

Alzheimer Hastası Adam 3 Aydır Kayıp

Bursa Yıldırım'da kaybolan 60 yaşındaki Alzheimer hastası Abdullah Yıldıztaş'tan 3 aydır haber yok.

04.11.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 3 ay önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 60 yaşındaki adam hala bulunamadı. Eşinden bir haber bekleyen Songül Yıldıztaş, "Ölü veya sağ tek isteğimiz kendisine ulaşmak" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Ağustos'ta evden çıkan Alzheimer hastası 60 yaşındaki Abdullah Yıldıztaş, bir daha eve dönmedi. Yaşlı adama ulaşamayan ailesi 112'ye kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis harekete geçerken, Yıldıztaş'tan 3 aydır haber alınamıyor. 4 çocuk babası adamın ailesi, kendisinden umutlu bir haber beklerken, sosyal medyada kayıp ilanıyla paylaşılan fotoğrafın ardından, en son bir minibüs şoförünün kendisini gördüğünü ifade eden aile, "Eylül ayında bize telefon geldi. Bir minibüs şoförü kendisini görmüş. Amca gel seni karakola götüreyim dediğinde, biri gelip ben bırakırım merak etmeyin demiş. Ama ondan sonra bize bir daha ulaşan olmadı" dedi.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Eşinin bulunmasını isteyen Songül Yıldıztaş, "Eşim 14 Ağustosta evden çıktı bir daha geri gelmedi. Kendisi Alzheimer hastası. Biz kayıp ihbarında bulunduk ama en son eylül ayında bir minibüs şoförü kendisini görmüş. Bize, anlattığına göre kendisi eşime 'Gel amca seni bırakım karakola' demiş. O sırada başka biri çıkıp biz bırakırız diye eşimi almış. Ondan sonra bizi arayan olmadı. Biz artık ölü ve ya diri kendisine ulaşmak istiyoruz. Yetkililerden ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, 3-sayfa, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alzheimer Hastası Adam 3 Aydır Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
16:16 Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 10:49:16. #1.12#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Adam 3 Aydır Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.