Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Kayboldu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Kayboldu

Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Kayboldu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ekrem Aydın kayboldu, aramalar sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 gündür haber alınamayan 85 yaşındaki alzheimer hastası Ekrem Aydın her yerde aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Alişar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Ekrem Aydın'dan yaklaşık 1 gündür haber alamayan ailesi, durumu gece saatlerinde jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, Aydın'ın bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda, Aydın'ın bulunabileceği değerlendirilen kırsal bölgeler ile dere çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı.

Alzheimer hastası belirtilen Aydın'ın, zaman zaman köyün aşağı kısmında bulunan dere yatağına gittiği öğrenildi.

Aydın'ı gören veya nerede olduğunu bilen vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirmeleri istenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Aydın, Besni, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Ekrem Aydın Kayboldu - Son Dakika

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