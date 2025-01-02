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Alzheimer Hastası Kadın Pencereden Düştü

Alzheimer Hastası Kadın Pencereden Düştü

Söke'de 87 yaşındaki Emine Özkan, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

02.01.2025 14:11
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Aydın'ın Söke ilçesinde üçüncü kattaki evin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Mahallesi Selvi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alzheimer hastası 87 yaşındaki Emine Özkan, apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Emine Özkan, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Söke, Son Dakika

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