Alzheimer Hastası Kadın Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Alzheimer Hastası Kadın Yangında Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Alzheimer hastası Meryem Işgın, soba yakarken eteği tutuşunca yanarak hayatını kaybetti.

16.12.2024 14:08
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Sivas'ın Hafik ilçesinde bir köyde yaşayan Alzheimer hastası yaşlı kadın soba yaktığı esnada eteği tutuşunca yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Hafik İlçesi Yeniköyde meydana geldi. İddialara göre soba yakmaya çalışan Meryem Işgın isimli kadının eteği tutuştu. Evde yalnız yaşadığı ev Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadını evin koridorunda görenler durumu muhtara bildirdi. Muhtar ve köylüler su dökerek yanan kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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