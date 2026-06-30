Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Kayıp

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Rahmi Sevimli'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Safran Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evden çıkan Rahmi Sevimli (80), bir daha geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

En son İzzetpaşa Mahallesi'nde görüldüğü öğrenilen şahsın üstünde lacivert tişört ve gri renk pantolon olduğu bildirildi. - ELAZIĞ