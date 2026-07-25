Amasra’da sağanak alarmı: Cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika
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Amasra’da sağanak alarmı: Cadde ve sokaklar göle döndü

Amasra’da sağanak alarmı: Cadde ve sokaklar göle döndü
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Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. 15 dakikalık yağış hayatı felç ederken, sel ve heyelan riskine karşı tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Altyapı yetersiz kalınca ulaşım aksadı.

BARTIN (İHA) – Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, olası sel ve heyelan riskine karşı tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Meteoroloji ve Bartın Valiliği'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Amasra'da gerekli önlemler alınmasına rağmen sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.

15 dakikalık sağanak hayatı felç etti

İlk yağış dalgası sabah saat 05.00 sıralarında etkili olurken, saat 10.30'da başlayan ikinci yağış dalgası ise kısa sürede şiddetini artırdı. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan sağanak, cadde ve sokakları adeta dereye çevirdi. Yoğun su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Alınan önlemler yetersiz kaldı

Yağış öncesinde Amasra ilçe merkezindeki mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları yapılmasına rağmen, kısa sürede metrekareye düşen yoğun yağış miktarı altyapının kapasitesini aştı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı.

Bartın genelinde tüm ekipler alarm durumuna geçti

Olası sel, su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı Bartın Valiliği koordinasyonunda kriz yönetimi devreye alındı. Başta Amasra olmak üzere Ahatlar, Çakraz, Mevren, Aliobası ve Kurucaşile bölgelerinde iş makineleri ile operatörler olası olumsuzluklara karşı hazır bekletilmeye başlandı.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Ulus Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve heyelan riski bulunan bölgelerde dikkatli olmalarını istedi.

Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Amasra, Bartın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasra’da sağanak alarmı: Cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika

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