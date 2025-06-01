Amasra Limanında Balık Avı Coşkusu

Limana balık sürüsünün girdiğini duyan sahile akın etti

Olta misinesini kapan sabahın ilk ışıklarında balık avına çıktı

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde limana balık sürüsünün girdiğini duyan mendireğe akın etti. Sabahın ilk ışıklarında olta misinesini kapan kadın, erkek herkes balık avladı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Büyük Liman bölgesinde istavrit sürüsünün girdiği haberini duyan onlarca amatör balıkçı, mendireğe gitti. Olta misinesini kapan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında balık avladı.

Hafta sonunu balık avında geçiren balıkçılar saatlerce süren av ile hem stres atmanın hem de kilolarca istavrit yakalamanın keyfini sürdü.