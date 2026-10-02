Amasya'da av bayilerine baskında 58 bin 372 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Amasya'da av bayilerine baskında 58 bin 372 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Amasya\'da av bayilerine baskında 58 bin 372 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde av bayilerine yönelik eş zamanlı operasyonda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik silah ve mühimmat operasyonunda 58 bin 372 tabanca fişeği ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, av bayileri üzerinden kaçak ve ruhsatsız silah ile mühimmat temin edildiği ve silah ruhsatı bulunmayan kişilere mermi satışı yapıldığı değerlendirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

M.Ç. ve A.H.Ç. isimli şüphelilere yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 30 Eylül'de Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve av bayilerinde yapılan aramalarda 58 bin 372 tabanca fişeği, 19 ruhsatsız tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 28 kuru sıkı tabanca ve 3 bin 500 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
GümüşhacıköyMerzifon3. SayfaGüvenlikGüncelAmasyaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da av bayilerine baskında 58 bin 372 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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