Amasya'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya\'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 94 yaşındaki Salih Belli hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

17.05.2024 11:38
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mahsen Mahallesi Sümbül Sokakta tek katlı evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yoğun dumanla kaplı evdeki alevlere müdahale edip içeri giren Merzifon itfaiyesi ekipleri koridorda yerde yatan Salih Belli'yi (94) dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Belli, ambulansla kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın, ekiplerin çabalarıyla söndürüldü.

Polis ekipleri, evde maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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