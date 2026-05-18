Amasya'da Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

18.05.2026 21:14
Amasya'da sahte ilanlarla 34 kişiyi dolandıran 11 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı.

Amasya'da verdikleri sahte ilanlarla 34 kişiyi yaklaşık 3 milyon 450 bin TL dolandıran 11 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık öncesi kişilerden para karşılığı banka hesapları temin eden şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda M.K, A.M ve D.K. isimli şahısların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere Amasya'da kişilerden para karşılığı banka hesapları temin ettikleri belirlendi. Bu hesaplar üzerinden bağlantılı oldukları şüpheliler ile birlikte çeşitli sosyal medya platformlarında elektronik eşya, tarım aletleri, oto yedek parça, araç kiralama, otel rezervasyon gibi kategorilerde sahte ilanlar veren şahısların bu yöntemle 34 vatandaşı dolandırıp, yaklaşık 3 milyon 450 bin TL tutarında zarara uğrattıkları tespit edildi. Şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şahıs yakalandı. Şahıslardan 6'sı çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:52
20:34
20:17
20:02
19:27
18:36
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:14:59.
