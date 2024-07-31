Amasya'da düğünlerde silahla havaya ateş edenlere adli işlem

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Amasya'da son bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde düğünlerde silahla havaya ateş eden 7 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 6 tabanca ve 1 av tüfeğine el konuldu.

Düğünlerde havaya ateş edilmesinin önlenmesi, vatandaşın huzur ve güven içerisinde düğün yapabilmesi için Amasya İl Jandarma Komutanlığınca bölgede düğünlere asayiş ve sivil ekipler gönderilerek kontroller gerçekleştiriliyor.

Amasya İl Jandarma Komutanlığının yaptığı açıklamada, son bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde düğünlerde havaya ateş eden 7 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 6 tabanca ve 1 av tüfeğine el konulduğu bildirildi. Muhtar ve azalar ile bölgemizde ikamet eden ateşli silah sahiplerine her hafta kısa SMS yolu ile "düğün ve şenliklerde havaya ateş edilmemesi" hususunda bilgilendirme faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu tür etkinliklerde silahla havaya ateş edenleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının üzücü olayların önlenmesine büyük katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. - AMASYA