Amasya\'da Feci Kaza: Anne ve İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Amasya'da otomobil ve patpatın çarpıştığı facia kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Annenin 10 yıl önce böbreğini verdiği üniversite öğrencisi oğlu ve kızının aynı kaderi paylaşması büyük üzüntü yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya- Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında Kasım Kayretli (50) idaresindeki 06 DZA 434 plakalı otomobil ile bamya bahçesine giden Fatih Pazar'ın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Kaza bölgesine polis, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patpattan savrulan Nesrin Pazar (53) ve üniversite öğrencisi oğlu Fatih Pazar (24) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Büşra Pazar (26) ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlunun cenazesi ise yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı. Ameliyata alınan Büşra Pazar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden baba ile annesi, ablası ve ağabeyini kaybeden kardeşin büyük acısı

Annenin aynı kazada birlikte hayatını kaybettiği oğluna 10 yıl önce böbreğini verdiği öğrenildi. Anne ve çocukları, Çiğdemlik köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana defnedildi. Cenazelerin başında gözyaşı döken baba Yusuf Pazar (55) ile annesi ile kardeşlerini toprağa veren Ahmet Pazar'ın (20) acısını yakınları paylaştı.

Annenin Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi oğluna 10 yıl önce böbreğini verdiği ve yine aynı kazada hayatını kaybeden Büşra Pazar'ın ise Çorum Hitit Üniversitesi Gazetecilik ve Habercilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazadan büyük üzüntü duyduklarını belirten Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç, "Öğrencimiz Fatih, böbrek yetmezliği hastasıyken 10 yıl önce annesi böbreğinin bir tanesini oğlum yaşasın diye vermiş. Ama Rabb'im sonlarını böyle takdir etmiş. Sonları bu şekilde elim bir kazayla oldu. Allah mekanlarını cennet etsin" diye konuştu.

Köy meydanında kılınan cenaze namazına Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve AK Parti İl Başkanı Galip Uzun da katıldı. - AMASYA