Amasya'da 'Huzur Uygulaması' Yapıldı - Son Dakika
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Amasya'da 'Huzur Uygulaması' Yapıldı

Amasya\'da \'Huzur Uygulaması\' Yapıldı

Amasya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 adet kurusıkı tabanca ve bir kesici alet ele geçirildi. Uygulama kapsamında binlerce kişi ve araç sorgulandı, cezai işlemler uygulandı.

07.09.2024 20:35
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Amasya'da polis ekiplerince "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce suçun önlenmesi ve suç işlemiş kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen, 26 ekibin ve 252 personelin katıldığı huzur uygulamasında 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait fişek ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında, 2 bin 618 şahıs ve 775 araç üzerinde sorgulama yapıldı. Ayrıca, 13 park ve bahçe, 134 iş yeri de kontrol edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 66 araca çeşitli suçlardan cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 3 şahsa alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapılarak, ehliyetlerine el konuldu. 3 umuma açık iş yerine de idari işlem yaptı.

Amasya'nın huzuru için çalışan polis ekipleri denetimde 3 adet kurusıkı tabanca ve fişekler ile 1 adet de kesici alet ele geçirdi.

Amasya Valiliği'nden yapılan paylaşımda da "Uygulama sonucu ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli/idari işlemler yapılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Amasya'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru" ifadeleri kullanıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 'Huzur Uygulaması' Yapıldı - Son Dakika

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