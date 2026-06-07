Amasya\'da İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Amasya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Boğazköy mevkiinde Mustafa Yalçın'ın (20) kullandığı 05 ADC 537 plakalı motosiklet ile Furkan İçöz'ün (22) idaresindeki 05 AFC 760 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine, polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA