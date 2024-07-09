Amasya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Amasya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sahte içki ve kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen İ.Ö. ve H.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda, sigara sarma makinesi, kompresör, etil alkol, el yapımı votka, dolu ve boş makaronlar ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

09.07.2024 21:32
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan analiz neticesinde Merzifon ilçesinde yapılan çalışmalarda şüpheli İ.Ö ve H.M. isimli şahısların sahte içki ve kaçak sigara satışı yaptığı yönündeki tespitlere istinaden şahısların ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda sonucunda, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör, alkol yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 118 adet 0.5 litrelik pet şişelerde toplam 59 litre satışa hazır halde el yapımı votka, 4.260 dal dolu makaron, 2.460 dal boş makaron, 1 kg paketlerde 30 adet kıyılmış tütün, 16 adet 5'er kiloluk toplam 80 kg kıyılmış tütün ve şeffaf poşetlerde 15 kg kıyılmış tütüne ele geçirildi.

Operasyonda İ.Ö. ve H.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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