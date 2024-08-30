Amasya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya\'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen kazada, Ali Osman Çevik yönetimindeki bir kamyonet ile Aşkın Akkaya'nın kullandığı başka bir kamyonet çarpıştı. Kazada, Ali Osman Çevik, Kıymet Çevik, Müzeyyen Akkaya ve Büşra Akkaya yaralandı. Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.08.2024 14:36
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Amasya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Çevik yönetimindeki 05 KH 961 plakalı kamyonet, Çeltek kavşağına geldiğinde Samsun Havza İstikametinden Merzifon'a doğru servis yolunda ilerleyen Aşkın Akkaya'nın kullandığı 34 RS 6520 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Osman Çevik, yanındaki Kıymet Çevik ile çarpıştığı kamyonetteki Müzeyyen Akkaya ve Büşra Akkaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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