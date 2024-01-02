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Amasya'da Kamyonette Gizlenmiş 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da Kamyonette Gizlenmiş 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir kamyonette yapılan aramada 120 kilogram esrar buldu. Sürücü ve yolcu gözaltına alındı.

Amasya\'da Kamyonette Gizlenmiş 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
02.01.2024 - 10:32,
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Amasya'da polisin yolda durdurulan bir kamyonette yaptığı aramada gizlenmiş şekilde toplam 120 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent girişinde bir kamyoneti durdurdu. Sürücü M.Ç. ve E.B.'nin çelişkili beyanlarından şüphelenen polis, aracın şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal bir parçayla kapatıldığının belirlenmesi üzerine söküp arama yaptı. Taban sacı kaldırıldığında kasa altına zula yapılmış halde 149 parça olmak üzere toplamda 120 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde tespit edildi.

Şahıslar, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Kamyonette Gizlenmiş 120 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika


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