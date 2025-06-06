Amasya\'da Kazada 5 Yaralı

Amasya'da 2 aracın çarpıştığı kaza kamerada

AMASYA - Amasya'da hafif ticari araçla otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İslam Güneysu idaresindeki 34 DRD 291 plakalı hafif ticari araç Suluova kavşağında Tarık Şişik'in kullandığı 42 SP 001 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Nurdane Güneysu, Tunahan Andırı, Ervanur Güneysu, Tarık Şişik ile Tülay Şişik yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin inceleme başlattığı kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.