Amasya'da Motosiklet Kazası: Yaralılar Ağır Durumda - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amasya'da Motosiklet Kazası: Yaralılar Ağır Durumda

Amasya\'da Motosiklet Kazası: Yaralılar Ağır Durumda

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet fayans dolu palete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet fayans dolu palete çarptı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yeni Mahalle Nihat Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin üzerinde olduğu motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkarak inşaat malzemeleri satan bir işletmeninin deposunun önündeki fayans dolu palete çarptı. Kazada sürü 14 yaşındaki Okan K. yanındaki aynı yaştaki arkadaşı Mete H.'de yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gençlerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Taşova, Amasya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Motosiklet Kazası: Yaralılar Ağır Durumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:34:18. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Motosiklet Kazası: Yaralılar Ağır Durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement