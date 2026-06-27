Amasya\'da motosikletli kaza: 1 ölü

Amasya'da bir köyde otomobille çarpışan motosikletin yaşlı sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Seyfettin Durmuş'un kullandığı motosiklet, merkeze bağlı Doğantepe köyü civarında M.T idaresindeki 05 BD 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kanlar içinde kalan motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Durmuş'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA