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Amasya'da öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, öğrenci servisi ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada 5'i öğrenci olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya\'da öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
15.12.2023 - 18:08,  Güncelleme: 18:09
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5'i öğrenci toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. yönetimindeki 05 S 5234 plakalı öğrenci servisi, Çaybaşı köyü civarında kavşakta Mustafa G. yönetimindeki 34 ELJ 355 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlardan kopan parçalar Seval S.'nin kullandığı 19 DT 143 plakalı otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 5 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da öğrenci servisi ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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