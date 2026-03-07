Amasya'da Sahte İçki İçen Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Amasya'da Sahte İçki İçen Adam Ölü Bulundu

Amasya\'da Sahte İçki İçen Adam Ölü Bulundu
07.03.2026 20:56
Amasya'da sahte içki içen Ferhat Makul, arkadaşı tarafından ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Amasya'da evinde sahte içki içtiği iddia bir şahıs, saatler sonra ölü halde bulundu.

İddiya göre, Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı binadaki kiralık dairede geç saatlerde sahte içki içtiği öğrenilen Ferhat Makul (53), bir arkadaşından sigara getirmesini istedi. Sigara getirdiğinde başından yaralandığını gören arkadaşının yardım teklifini reddeden Makul'e telefonla ulaşamayan arkadaşları ve mahalle muhtarı durumu polise bildirildi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla balkondan daireye giren ekipler yerde yattığını belirledi. Hayatını kaybettiği anlaşılan Makul'un cenazesi yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, "Telefonla aradığımda telefonu çalmıyordu. Ekipler evine balkondan girdiler. Ölü olduğunu belirlediler. Kaçak içki içmiş. Yere düştüğünde alnını da çarpmış" diye konuştu. - AMASYA

3. Sayfa, Amasya, Suç, Son Dakika

SON DAKİKA: Amasya'da Sahte İçki İçen Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
