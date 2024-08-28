Amasya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AMASYA - Amasya'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Dursun Özmen yönetimindeki 05 FF 393 plakalı otomobil, Amasya - Çorum karayolu Doğantepe köyü mevkiinde u dönüşü yapmaya çalıştığı esnada peşinden gelen Mehmet Aksu'nun kullandığı 06 EU 4393 plakalı tırla çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine acil sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dursun Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi sıkıştığı yerden itfaiyeciler tarafından çıkartılarak hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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