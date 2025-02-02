Amasya'da Traktör Devrildi - Son Dakika
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Amasya'da Traktör Devrildi

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Amasya'da saman yüklü traktörün römorku devrildi, kazada yaralanan olmadı.

02.02.2025 15:30
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Amasya'da traktörün taşıdığı saman balyaları böyle devrildi

AMASYA - Amasya'da seyir halindeki saman yüklü traktörün römorku yan yatarak devrildi. Balyaların yola dağıldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya - Mecitözü yolu Çavuş köyü civarında saman balyaları taşıyan traktörün römorku dengesinin kaybedilmesi üzerine yan yattı. Üstündeki saman balyaları yola dağıldı. Traktör sürücüsü ve yanındaki kişi kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı. Kaza yerine giden Karayolları ekipleri balyaların taşınması için çalışma başlattı.

O anları peşlerinden gelen araçtakiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Kaza anını endişeyle görüntüleyen Yavuz Dülger, "Traktör sağ tarafa eğimli bir şekilde gidiyordu. Tehlikeyi fark edince yavaşladık. Sürücüyü uyarmayı düşünürken bir anda römork ve balyalar devrildi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Traktör Devrildi - Son Dakika

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