Amasya'da Traktörle Çarpışma Kılpayı Önlenmiş

Amasya'da seyir halindeki otomobilin önüne bir anda traktör çıktı. Sürücünün ani manevra yaparak çarpışmadan kılpayı kurtulduğu anlar, araç kamerasına yansıdı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyü yakınlarında yaşanan olayda, Ladik'ten yola çıkıp Taşova yönüne gitmekte olan Ömer Mustafa Özalan'ın kullandığı otomobilin önüne kavşakta aniden traktör çıktı. Sürücü ani manevra yaparak kazadan kılpayı kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - AMASYA