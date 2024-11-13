Amasya'da tünelde seyir halindeki otomobilin, kuyrukta duran minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Ferhat Tüneli'nde seyir halinde bulunan Hakkı Sinan V. idaresindeki 06 ZOG 06 plakalı otomobil, önünde araç kuyruğu nedeniyle duran Ferhat Y. yönetimindeki 06 DCG 672 plakalı minibüse arkadan çarptı. Otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Tünel Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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