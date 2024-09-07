Amasya’da Emniyet Kemeri ve Kask Denetimi

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Amasya polisi, sürücülere yönelik emniyet kemeri ve kask denetimi yaptı. Gerçekleşen kazaların incelendiğinde emniyet kemeri ve kask kullanmamanın meydana gelen ölüm ile yaralanmalarda etken olduğu sürücülere hatırlatıldı.

Denetimlerin görüntülerini paylaşan Amasya Emniyet Müdürlüğü, "TÜİK verilerine göre 2023 yılında ülkemizde 6 bin 548 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmiş, 350 bin 855 kişi yaralanmıştır. İlimizde ise 52 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 341 kişi yaralanmıştır. Söz konusu kazalar incelendiğinde emniyet kemeri ve kask kullanmamanın meydana gelen ölüm ve yaralanmalarda etken olduğu anlaşılmaktadır" bilgisini de aktardı.

Sürücülerin trafik güvenliği konusunda farkındalığını artırmak, emniyet kemeri ve kask kullanımına dikkatini çekmek amacıyla bilgilendirme ile denetim faaliyetlerinin yürütüleceği vurgulandı. - AMASYA