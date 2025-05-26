Amasya Valiliği\'nden 8 eğlence mekanına kapatma kararı

Amasya'da mevzuatlara uygun faaliyet göstermediği belirlenen 8 eğlence mekanı valilik kararıyla ruhsatları iptal edilerek kapatıldı. CHP'li Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin 'seçim vaadi' olarak sahiplenmesine rağmen, işlemin Amasya Valiliği tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, kapatılan mekanların yangın ve karayolu güvenliğiyle ilgili sıkıntılar taşıdığını belirterek, "Ruhsat iptal işlemleri kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun valiliklere verdiği yetki doğrultusunda Amasya Valiliği tarafından yapıldı" dedi.

Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kapatma kararını seçim vaadine dayandırarak, "Toplumsal yapımıza zarar verebilecek mekanların faaliyetlerine son vereceğimizi söylemiştik. Bugün bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak açıklamasında yangın güvenliği gerekçesine yer vermedi.

"Kapatma işlemi Amasya Valiliği'nce yapıldı"

Kamu sağlığının korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla umuma açık istirahat ile eğlence yerlerinde yangın güvenliği denetimlerinin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Vali Önder Bakan, "Bu iş yerlerinin yangınla ilgili çok büyük problemleri, sıkıntıları vardı. Karayolları ile ilgili sıkıntıları vardı. Hem iş yeri ve çalışma ruhsatları hem de içki verme ruhsatları tamamen iptal edildi. Bu işletmeler kapatıldı. Kapatma işlemi Amasya Valiliği tarafından yapıldı" diye konuştu.

18 Kasım 2024'te başlayan denetimlerin ardından kapatma sürecinde yetki karmaşası olmamasına özen gösterildiğinin altını çizen Vali Bakan, "Bütün kurumların özverili çalışması oldu. Şu anda ilçelerimizle ilgili de aynı çalışmayı yapıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızı kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu esenliği çok kıymetli. Önleyici hizmet yapıyoruz. Çünkü bu hizmetleri ne kadar dizayn edip doğru yere koyarsak buralardan çıkan insanları gece evlerine, köylerine giderken kaza yapmaları, başka vatandaşlarımızın hayatlarına kast etmeleri o noktada azalıyor. Kararlıyız ve sonuna kadar süreci devam ettireceğiz. Eksiklik belirlenen bir iş yeri kaldı. Onunla da ilgili süreç bu hafta içinde tamamlanır" şeklinde konuştu.

Turizmcilerle de bir araya gelerek hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilmesi hususunda görüşmeler yaptıklarının da altını çizen Bakan, "Hiç kimsenin hayat standardına müdahale etmeden, hatta hayat standardını yükseltmek için yaptığımız şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

Vali Bakan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları sergisinin açılışını yaptı. - AMASYA