Amasya Valisi Yılmaz Doruk, zehir tacirlerini 'size hayatı zehir edeceğiz" sözleriyle uyardı.
Düzenlediği basın toplantısında şehrin huzuru için 2024 yılının ilk iki ayında yapılan çalışmalardan bahseden Vali Doruk, "Toplumumuzu, özellikle gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı durmadan, duraksamadan mücadelemiz devam etmektedir. Şunu özellikle belirtiyorum ki, gençlerimize ve vatandaşlarımıza hayatı zehir edenlere, biz hayatı zehir edeceğiz" dedi.
Bu dönemde Amasya Emniyet Müdürlüğü ve Amasya İl Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik 125 operasyon gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz Doruk, 154 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 18'inin tutuklandığını açıkladı.
Toplantıya, Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı da katıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya Valisi Zehir Tacirlerine Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Kocaeli'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 710 bin boş makaron bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışma yaptı. Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeden kaçan 2 hükümlüyle ilgili olarak 2 kişinin 'hükümlünün kaçmasına imkan sağlama' suçundan tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, adliye nezarethanesi bulunmadığı ve hükümlü ve tutukluların güvenlikli bekleme salonlarında muhafaza edildiği belirtildi. Hükümlülerin kaçmasına imkan sağladığı değerlendirilen şüphelilerin tutuklandığı ve jandarma personeli hakkında adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kavgasında bir çiçekçinin oğlu, tabancayla 2 kişiyi vurarak yaraladı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen olayda trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir seçim otobüsüne arkadan çarpan ticari araç otobüse ok gibi saplanırken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda seçim otobüsü şoförü ve ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.
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