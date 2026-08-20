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Ambulans Devrildi, Yaralı Yok

Ambulans Devrildi, Yaralı Yok
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Siirt Pervari'de hastaya giden ambulans kaygan yolda devrildi, maddi hasar oluştu, yaralı yok.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün hastaya ulaşmak üzere yola çıkan ambulans, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Pervari 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibinin bir hastaya müdahale etmek üzere seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada ambulanstaki sağlık çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Pervari, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulans Devrildi, Yaralı Yok - Son Dakika

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