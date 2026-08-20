Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11\'ler ve tüm detaylar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

BEŞİKTAŞ RÖVANŞ ÖNCESİ AVANTAJ PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, play-off turunda Kauno Zalgiris engelini de aşarak yoluna devam etmek istiyor. Beşiktaş, taraftarı önünde oynayacağı ilk karşılaşmada galip gelerek rövanş öncesinde avantajı eline geçirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Karashima, Burba, Benchaib, Slivka, Krekovic, Oliveira

TRABZONSPOR FERENCVAROS'U KONUK EDECEK

Avrupa sahnesine çıkacak bir diğer temsilcimiz Trabzonspor olacak. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

TRABZONSPOR AVANTAJLI SKOR İSTİYOR

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden Trabzonspor, Avrupa'daki ilk sınavını Ferencvaros karşısında verecek. Bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının desteğini arkasına alarak kazanmayı ve rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Salah, Aral, Saviolo, Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph

İKİ MAÇ DA SAAT 20.00'DE

Beşiktaş ve Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlarına aynı saatte çıkacak. Beşiktaş-Kauno Zalgiris ve Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşmaları saat 20.00'de başlayacak. İki temsilcimiz de sahasında oynayacağı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde avantaj yakalamaya çalışacak.