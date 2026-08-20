Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika
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Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
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Ortadoğu'da tırmanan ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik küresel piyasaları altüst etti. ABD tahvil getirilerindeki sert düşüşün de etkisiyle ons altın 4 bin 500 doları aşarken, iç piyasada gram altın 6 bin 971 liraya tırmanarak son 4 ayın rekorunu kırdı. Jeopolitik krizle birlikte Brent petrol 91 doların üzerine çıkarken, gümüş ve döviz kurları da yükseliş trendini sürdürdü.

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik küresel piyasaları sallamaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki sert tırmanış ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle altın fiyatları tarihi seviyelerini tazelerken, gram altın 7 bin lira sınırına kadar dayandı.

Ortadoğu’da tırmanan sıcak temaslar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riski, küresel ölçekte enerji ve emtia piyasalarını hareketlendirdi. ABD ve İran arasındaki çatışmaların devam etmesiyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 91,7 dolar seviyesine çıkarken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın ve gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

ONS VE GRAM ALTINDA REKOR SEYİR

ABD Hazine tahvil getirilerindeki keskin düşüşün de desteğiyle ons altın güne 4 bin 525 dolardan başladı. Gün içinde 4 bin 497 dolar seviyelerinde dengelenen ons altındaki güçlü duruş, iç piyasada gram altını rekor seviyelere yükseltti.

Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

Güne 6 bin 971 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 932 lira seviyesinden alıcı buldu. Kapalıçarşı ve serbest piyasada çeyrek altın 11 bin 183 lira, tam altın ise 44 bin 664 lira seviyelerine kadar çıktı.

GÜMÜŞ POZİTİF AYRIŞTI, PETROL 90 DOLARI AŞTI

Yükseliş trendine giren bir diğer değerli maden ise gümüş oldu. Ons gümüş güne 66,91 dolardan başlarken, iç piyasada gram gümüş 103,3 lira seviyelerinde işlem görüyor. Enerji kanadında ise kriz derinleşiyor. Haftalık bazda %3'ten fazla değer kazanan ham petrol varil başına 84 doları aşarken, Türkiye’nin referans aldığı Brent petrol 91,7 dolara kadar tırmandı.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Serbest piyasada döviz kurları da yukarı yönlü hareketini koruyor:

  • Dolar/TL: 47,9550
  • Euro/TL: 56,1230

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor - Son Dakika

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