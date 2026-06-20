Ambulansa Park Engeli: Hasta Yürüyerek Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ambulansa Park Engeli: Hasta Yürüyerek Ulaşıldı

Ambulansa Park Engeli: Hasta Yürüyerek Ulaşıldı
20.06.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudurnu'da park edilmiş araçlar, hastaya ambulans ulaşımını engelledi. Vatandaşlar tepki gösterdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde rahatsızlanan yaşlı bir hasta için olay yerine sevk edilen ambulans, park edilen araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Sağlık ekipleri hastaya yürüyerek ulaşırken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi Bayramlar Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan yaşlı bir vatandaş için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, sokağa giriş yapmak istediklerinde bilinçsizce park edilen araç engeliyle karşılaştı. Sokak üzerine ve yol kenarlarına park edilen otomobiller nedeniyle ambulans ilerleyemedi. Vakit kaybetmek istemeyen sağlık personeli, ambulansı bırakarak yaşlı hastanın bulunduğu eve yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı. Ekiplerin hastaya müdahalesi devam ederken, ambulansın geçişini engelleyen manzara çevredeki vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Hatalı parklara isyan eden bir vatandaş, durumu eleştirerek, "Sokaklar araç dolu, hasta var ambulans geçemiyor. Bu durum Mudurnu'ya hiç yakışmıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansa Park Engeli: Hasta Yürüyerek Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 14:00:05. #7.12#
SON DAKİKA: Ambulansa Park Engeli: Hasta Yürüyerek Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.