Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Kamerada

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Küçükçekmece'de bir sürücü, vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Siren ve kornolara sürücü aldırış etmeyince ambulans şoförü sokaktan geri dönerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermedi. Ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına sürücü aldırış etmedi. Otomobil sürücüsü yol vermeyince, ambulans şoförü sokak üzerinde geri geri gitmeye başladı. Şahıs, umursamaz bir tavırla geri giden ambulansın peşinden aracı sürmeye devam etti. Öte yandan, sürücünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL