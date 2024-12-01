Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt\'un son görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Etiler'de Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt (59), saat 11.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Evinin yakınlarında aniden rahatsızlanarak yere düşen Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizinden öldüğü değerlendirilen Bozkurt'un kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi sonucu bekleniyor. Bozkurt'un bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle tıp dünyasını yasa boğan başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde başhekimin kaldırımda yürüdüğü daha sonra evinin sokağına döndüğü anlar yer alıyor.

"BOZKURT'U ANİ KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Acı kaybımız, 2001 yılında aramıza katılan, 2014 yılından bu yana Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Amerikan Hastanesi'nde Başhekimlik görevini yürüten değerli meslektaşımız Dr. İsmail Bozkurt'u ani kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tükenmek bilmeyen enerjisi, insan sevgisiyle dolu olan yüreği ile her sabah hastalarına şifa dağıtan ve kendini mesleğine adamış güzel insanı sonsuzluğa uğurluyoruz. Sevgili İsmail'imize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, dostlarına ve Koç Sağlık Grubu çalışanlarına baş sağlığı dileriz. 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Amerikan Hastanesi A Salonu'nda düzenlenecek anma töreni sonrasında, cenazesi aynı gün Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip, Hereke'deki aile kabristanına defnedilecektir." denildi.

İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yükseköğrenimine başlamıştı. 1983'teki mezuniyetinden sonra uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde aile hekimliği alanında tamamladı. Bozkurt 2015'te Berlin Üniversitesi'nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011'de Mesul Müdür Yardımcılığı'na getirildi. 2013'te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu. Dr. Bozkurt 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.